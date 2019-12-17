Общество

В Пскове могут появиться дворы без машин

О концепции дворов без машин рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области – главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

По его словам, в текущем году администрация региона сформировала методические рекомендации по новым правилам формирования городской среды, в том числе новых микрорайонов. Там, в частности, заложены «дворы без машин». Такой опыт в других регионах уже есть и повсеместно внедряется, пояснил гость студии. Такие дворы, по его словам, представляют собой приватное пространство и закрыты от личного автотранспорта, тем не менее, спецтранспорт, например, пожарная техника, туда сможет проехать.

«Можно устанавливать на въездах во дворы шлагбаум, но есть специфика — случись что, кто-то должен должен открывать его для проезда спецтехники. Или можно устанавливать бетонные полусферы, через которые легковой автомобиль не проедет, а спецтехника проедет», - отметил Евгений Шапкин. Что касается скорой помощи, новая концепция предусматривает ее подъезд с внешней стороны двора без заезда внутрь.