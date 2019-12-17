Общество

Спальные районы Пскова надо приводить в порядок - Евгений Шапкин

Спальные районы Пскова надо приводить в порядок. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, говоря об основных проблемах градостроительной инфраструктуры областного центра и комментируя его архитектурный облик.

«Важен современный облик строящихся кварталов, но также нужно приводить в порядок существующие спальные районы», - отметил он. Центр города, по его мнению, выглядит красиво, в том числе благодаря отремонтированным фасадам домов к Ганзейским дням. «С точки зрения архитектора Псков — красивый город, видно, что и туристы, гуляющие по центру, хорошо отзываются о городе, без негатива», - добавил он.

При этом Евгений Шапкин высказался о необходимости приведения в порядок улично-дорожной сети, развития сети общественного автотранспорта и приведения в порядок брошенных территорий. Также, по мнению главного архитектора региона, в Пскове должно быть больше общественных территорий, где псковичи и гости города могли бы проводить время. «Причем, и в центре, и в спальных районах. Почему люди должны ехать развлекаться в центр, если можно это сделать рядом с домом?», - заключил Евгений Шапкин.