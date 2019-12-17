Общество

Великолукская молодежь побывала в гостях у народа сето

В Псковской области на границе с Эстонией есть малый народ сето с уникальной культурой, впитавшей в себя многое от эстонцев и русских, но сохранивших свои обычаи и традиции с давних времен. Всего в России живут 200 человек, относящихся к этому народу. Об этом сегодня, 17 декабря, узнала делегация молодежи города Великие Луки на этнографической экскурсии в Музее-усадьбе сето. Этот музей находится в Печорском районе в деревне Сигово, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодёжной политике города Великие Луки.

В усадьбе сохранили быт хуторской семьи начала 20 века. Сето - уникальный народ, они православного вероисповедания, но сохранено и много обрядов и поверий, оставшихся с древних времен. Например, сето не говорят бранных слов, считая, что это призывает темные силы. В языке сето нет ругательств, самое плохое слово - это куре, черт. Еще у них сохранились деревянные идолы – Пеко.

Сето были, в основном, земледельцами и занимались сельским хозяйством. На территории усадьбы сохранились сельскохозяйственные инструменты. Во время экскурсии ознакомились с бытом сето. Быт был простой и скромный. В женской части дома обязательно был ткацкий станок. Также в доме увидели подвесную люльку, на стенах фотографии жильцов усадьбы.

Все девушки сето умели вязать варежки, ткать и вышивать. В вышивке использовались языческие мотивы. Красный цвет оберегал от злых духов и от сглаза. Ребята примерили на себя мужской и женский костюмы. Женские украшения изготавливали из серебра, в основном из монет. Замужняя женщина носила на груди фибулу – традиционное серебряное украшение. Общий вес украшений на женщине мог составлять 6 кг. Обо всем этом и культуре народа сето рассказала хозяйка усадьбы Малле.

Экскурсия была интерактивная. Ребята водили хоровод, гадали в бане, угощались вкусным яблочным пирогом с чаем из веточек малины, получили мастер-класс по изготовлению традиционного блюда народности сето - теплого сыра. Готовится он из молока и творога. Получается очень вкусное и питательное блюдо.

Сето стараются сохранить свою культуру, они проводят фестиваль «Сетоммаа. Семейные встречи», на который приезжают гости из соседней Эстонии. Там живет около 10000 представителей сето. Один из обычаев — выбор короля Сето.

А на нашей экскурсии произошла встреча не с королем, а Дедом Морозом сето, который раздавал подарки за стихотворение, песню, танец. А тех, кто не желал радовать деда – наказывал прутиком и велел подготовиться к следующему году.

Такая этнографическая поездка-экскурсия проводилась отделом по молодежной политике в этом году впервые в рамках подпрограммы «Молодое поколение города Великие Луки».

Цель поездки – знакомство с историей Псковской земли, с историей малого коренного народа, воспитание уважения ко всем народам, проживающим в Российской Федерации. В поездке принимали участие 32 человека – ребята, которые активно проявили себя в течение года в волонтерской деятельности.