Общество

В Псковской области пресекли попытку ввоза 17,7 тонн атлантического лосося

15 декабря в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе, расположенном в Пыталовском районе Псковской области, должностным лицом управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям было приостановлено движение автотранспортного средства, в грузовом отсеке которого перемещалось 17,7 тонн атлантического лосося. Груз следовал из Норвегии в Республику Казахстан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе документарного контроля сотрудником управления было установлено, что дата прибытия груза в Литву, указанная в ветеринарном сертификате на продукцию животного происхождения и корма из третьих стран, следующих транзитом в РФ и страны СНГ и перегружаемые в Литовской Республике, опережает дату отправки товара из страны происхождения.

Ввоз 17,7 тонн рыбы на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.