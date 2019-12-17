Общество

Разработан проект реконструкции набережной Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади

Разработан проект реконструкции набережной реки Великой в границах от Ольгинского моста до Комсомольской площади. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

По его словам, «набережные рек должны быть центром притяжения - людей тянет к воде». Понимая этот факт, власти региона активно работают в сторону благоустройства набережной Великой от Ольгинского моста в сторону нового моста.

К настоящему времени разработан проект первого этапа развития набережной, предусматривающий благоустройство набережной Великой на участке от Ольгинского моста до Комсомольской площади. «Проект интересный, хорошо отзонирован. Он предусматривает общественное пространство у Ольгинского моста, тихие прогулочные зоны у Комсомольской площади... Проект готов. Не знаю, будут ли на строительство выделены деньги на 2020 год, но, надеюсь, что в 2021-м это случится», - отметил гость студии.

Кроме того, по его словам, «есть масштабная идея благоустроить набережную Великой от улицы Юбилейной до Никольской, организовав там пешеходные и велодорожки. «В комплексе с развитием территории около стадиона «Электрон», по мнению Евгения Шапкина, эта часть набережной получит достойный вид.