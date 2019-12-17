Общество

Определены лучшие знатоки правил электробезопасности среди четвероклассников Псковской области

В Псковской области завершился межрайонный этап XVI комплексной профилактической акции среди четвероклассников. Ученики школ Пскова, Великих Лук и районов области соревновались в знании основ пожарной и электробезопасности, а также безопасности на водных объектах. Свои знания по электробезопасности ребята смогли продемонстрировать в ходе игровой станции «Безопасное электричество», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Задания тематической игровой станции подготовлены специалистами-энергетиками и нацелены на формирование навыков соблюдения правил электробезопасности в простых жизненных ситуациях. Так, четвероклассникам предлагается визуально оценить исправность бытового электроприбора, осмотрев корпус и провод утюга. Кроме того, школьники должны без ошибок ответить на вопросы по правилам поведения вблизи электросетевых объектов и обращения с бытовыми электроприборами.

В ноябре-декабре в состязании знатоков приняли участие команды четвероклассников из 63 школ Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. Специальными дипломами Псковского филиала «Россети Северо-Запад» за отличные знания правил электробезопасности были награждены представители 13 учебных заведений. Это ребята из социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова, Псковского педагогического комплекса, средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением английского языка, средней общеобразовательной школы № 9 имени А.С. Пушкина (Псков), Струго-Красненской СОШ, Славковской школы (Порховский район), Пушкиногорской школы, Пыталовской школы, Усть-Долысской школы (Невельский район), средней общеобразовательной школы № 17, средней общеобразовательной школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова, средней общеобразовательной школы № 12 и Центра социального обслуживания (Великие Луки).

В подготовке к конкурсным испытаниям школьникам помогали сотрудники производственных отделений Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Для четвероклассников были организованы ознакомительные экскурсии в кабинеты охраны труда и в диспетчерские пункты. Энергетики рассказывали школьникам о своей работе, об опасных факторах электричества, демонстрировали средства индивидуальной защиты, которые они применяют в электроустановках, объясняли, почему надо выходить из зоны опасного напряжения «гусиным шагом. Отчеты об этих встречах вошли в конкурсные презентации школьных команд.

Представление творческих отчетов – мультимедийных презентаций о работе по пропаганде правил безопасного поведения является еще одной частью конкурса. Четвероклассники самостоятельно проводили тематические занятия по пожарной и электробезопасности для учеников младших классов, воспитанников детских садов, в некоторых случаях — для старшеклассников и родителей. По мнению организаторов, такая форма работы позволяет напомнить простые правила безопасного поведения разным возрастным группам, в том числе значительно расширяет круг людей, которые изучат или повторят основные правила безопасного обращения с электроприборами.

Напомним, ежегодное комплексное профилактическое мероприятие, которое включает три тематических блока – знание правил пожарной и электробезопасности, а также вопросы безопасного поведения на водных объектах, проводится в Псковской области среди четвероклассников шестнадцатый год подряд. Среди организаторов – представители комитета по образованию Псковской области, Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», Главного управления МЧС России по Псковской области, Псковского областного отделения ВДПО, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей и Государственной инспекции по маломерным судам. Ежегодно в мероприятиях конкурса принимают участие около пяти тысяч четвероклассников.