Общество

«Особое мнение» с Евгением Шапкиным. ВИДЕО

Сегодня, 18 декабря, гостем очередного выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области – главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Он рассказал о развитии Пскова и области в 2019 году с точки зрения градостроения и планирования общественных пространств, о новом градостроительном плане Пскова, как его будут реализовывать уже в следующем году, о том, как должен выглядеть правильный современный город, правильная жилищная, промышленная застройка, общественные пространства, о дизайн-коде города Пскова и социально значимых проектах.