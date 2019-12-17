Общество

Псковские школьники представят свои бизнес-проекты в МГУ

Ученики 3-5 классов Ольгинской гимназии города Пскова защитят свои проекты, написанные в рамках программы бизнес-школы «KinderMBA», на экономическом факультете Московского государственного университета. Ежегодная бизнес-конференция состоится 21 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Учащиеся Ольгинской гимназии разработали 5 коммерческих бизнес-проектов: настольная игра, проведение литературных квестов, обучение технике рисования Эрбу, книга-раскраска для снятия усталости с глаз и способ получения прибыли из раздельного сбора мусора.

Презентацию проектов школьники смогли отрепетировать на первой детской бизнес-конференции в Псковском государственном университете. Приглашенные эксперты – предприниматели Псковской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев высоко оценили качество работ, выполненных учениками гимназии. По словам комиссии, все работы актуальны для нашего региона и действительно направлены на получение прибыли.

Конференция проводится в целях формирования предпринимательской культуры в детской среде, развития творческих способностей обучающихся, повышения их образовательного уровня в области экономики и основ предпринимательства.