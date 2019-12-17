Общество

Елена Полонская предложила увеличить скидки на билеты при показе представлений ТКД на базе дошкольных учреждений

В Псковской городской Думе в среду, 18 декабря, состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством главы города Елены Полонской. В преддверии очередной сессии гордумы депутаты рассмотрели 12 профильных вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

С рекомендаций «принять» вынесли на сессию вопросы о «согласовании продления срока исполнения обязанностей директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения» в отношении Светланы Котовой (школа №24) и Константина Васильева (Детская школа искусств). Аналогичное решение было принято по вопросу поощрения работников Псковского медицинского колледжа в связи с 90-летним юбилеем учреждения.

Ряд вопросов с рекомендацией «принять» будет также рассмотрен на комитете по земельным ресурсам. Так, парламентарии согласовали вопрос о даче согласия детскому саду №16 на предоставление в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением, индивидуальному предпринимателю для показа представлений. Было подчеркнуто, что предприниматель соблюдает при продаже билетов «все льготные условия».

Вопрос предоставления скидок обсудили и при принятии решения о даче согласия дошкольным учреждениям предоставлять в аренду закрепленное за ними муниципальное имущество Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области. И. о. гендиректора Театрально-концертной дирекции Ольга Тимофеева рассказала, что скидка 20% предоставляется детям из многодетных и малообеспеченных семей, и если на стационарные спектакли количество льготных билетов ограничено, то при показе представлений на базе учреждений, будет представлено необходимое количество льготных билетов. Глава Пскова Елена Полонская попросила концертную дирекцию рассмотреть возможность увеличения скидки на билеты, Ольга Тимофеева ответила, что возможно удастся принять такое решение при формировании бюджета на следующий год.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов поинтересовался, каким образом осуществляется продажа билетов в дошкольные учреждения. Собравшимся пояснили, что билеты продает специально обученный человек с кассовым аппаратом, продажа билетов осуществляется между представителем родительского комитета и представителем ТКД без участия сотрудников детских садов.

Отметим, очередная сессия гордумы состоится 25 декабря.