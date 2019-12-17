Общество

В СКР подведены итоги конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией

В Следственном комитете Российской Федерации ежегодно проводится конкурс детского рисунка, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. В нем принимают участие дети сотрудников ведомства из различных регионов страны, обучающиеся Московской и Санкт-Петербургской академий СК России, кадетских корпусов Следственного комитета Российской Федерации, а также профильных кадетских классов СК России в общеобразовательных организациях ряда городов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Целью конкурса является формирование антикоррупционного общественного мнения, повышение правовой культуры учащихся, развитие творческой инициативы и мышления детей и подростков.

Конкурсную комиссию ожидала непростая работа - на рассмотрение членов жюри было представлено множество ярких работ, передающих суть этого негативного явления и понимания необходимости противодействия коррупции. Среди юных авторов – дети и подростки от 7 до 18 лет в трех возрастных группах. Участники отборочного процесса отмечали, что ребята при исполнении работ проявили талант, широту мысли и осознание проблематики заданной темы.

По итогам конкурса в первой возрастной группе победителями стали:

первое место – Михаил Черепанов (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области);

второе место – Арина Чердакова (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области);

третье место – Егор Забалуев (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области).

Во второй возрастной группе призовые места присуждены:

первое место – Виктория Зигфрид (Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского);

второе место – Владимир Чулков (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю);

третье место – Александра Шарина (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике).

В третьей возрастной группе победили:

первое место – Борис Мерман (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области);

второе место – Урал Туйгунов (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области);

третье место – Вера Пилюгина (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области).

Все победители и призёры второго этапа ежегодного конкурса детского рисунка награждены дипломами Следственного комитета Российской Федерации.

Некоторые из работ юных талантов представлены на выставке в здании Следственного комитета Российской Федерации.