В СКР подведены итоги конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией

В Следственном комитете Российской Федерации ежегодно проводится конкурс детского рисунка, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. В нем принимают участие дети сотрудников ведомства из различных регионов страны, обучающиеся Московской и Санкт-Петербургской академий СК России, кадетских корпусов Следственного комитета Российской Федерации, а также профильных кадетских классов СК России в общеобразовательных организациях ряда городов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
Целью конкурса является формирование антикоррупционного общественного мнения, повышение правовой культуры учащихся, развитие творческой инициативы и мышления детей и подростков.
Конкурсную комиссию ожидала непростая работа - на рассмотрение членов жюри было представлено множество ярких работ, передающих суть этого негативного явления и понимания необходимости противодействия коррупции. Среди юных авторов – дети и подростки от 7 до 18 лет в трех возрастных группах. Участники отборочного процесса отмечали, что ребята при исполнении работ проявили талант, широту мысли и осознание проблематики заданной темы.
По итогам конкурса в первой возрастной группе победителями стали:
Во второй возрастной группе призовые места присуждены:
В третьей возрастной группе победили:
Все победители и призёры второго этапа ежегодного конкурса детского рисунка награждены дипломами Следственного комитета Российской Федерации.
Некоторые из работ юных талантов представлены на выставке в здании Следственного комитета Российской Федерации.