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Общество

В МЧС предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Псковской области

18.12.2019 14:44|ПсковКомментариев: 0

По данным Псковского ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня, 18 декабря, в период с 16.00 до 19.00 по городу Пскову и Псковской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 24 м/с..

Рекомендации для населения при сильном ветре:
  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Источник: Псковская Лента Новостей
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