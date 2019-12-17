Общество

Юные вокалисты из Псковской области выступят в Кремле в составе Детского хора России

23 декабря, в 18.00 в Московском Государственном Кремлевском дворце состоится концерт сводного Детского хора России. Дети из 81 региона страны исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов, поздравят зрителей с наступающим Новым годом. От Псковской области в состав сводного хора вошли 9 юных вокалистов из ДМШ № 2 им. М.П. Мусорского города Пскова и ДМШ № 1 им. М.П. Мусорского города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУК «Псковский областной центр народного творчества».

Сопровождает представителей псковской делегации, заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель ДМШ № 2 им. М.П. Мусорского, член регионального отделения ВХО-Кособокова Марина Александровна. Организацией поездки занимался Псковский областной центр народного творчества совместно с региональным отделением Всероссийского хорового общества при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Выступление сводного хора в канун Нового года в Кремле – уже традиция. Дети со всей страны приезжают в столицу уже в пятый раз. Детский хор России – это уникальный коллектив, который объединяет тысячу молодых талантливых исполнителей и представляет страну во всем ее многообразии.