Общество

«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink

«Ростелеком» представляет новогодний тариф «Для праздников» и дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в новом тарифе собрана лучшая коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. Принять участие в акции могут абоненты компании и новые клиенты.

По подписке «Для праздников» зрителей ждут более 13 000 фильмов и эпизодов лучших сериалов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов.

Принять участие в акции и получить доступ к коллекции можно, подключив подписку «Для праздников» в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru , в приложении Wink на любом гаджете и на SMART TV.

После подключения к тарифу смотреть контент можно на любом устройстве под одной учетной записью.

Акция действует до 31 января 2020 года. После окончания бесплатного месяца стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.

Wink - это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне - с сохранением позиции просмотра.

Кроме этого, «Ростелеком» обновил тарифные планы для жителей Псковской области. Компания запустила акционный тарифный план «Мятный», по условиям которого стоимость «Домашнего интернета» по технологии PON на скорости до 100 Мбит/с полгода с момента подключения будет составлять всего 199 рублей ежемесячно. Дополнительно можно приобрести современную интеллектуальную систему «Умный дом» и услугу «Видеонаблюдение», которые позволяют обеспечить комфорт и безопасность жилья.

Заявку на подключение пакетных предложений можно оставить на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-1000-800.