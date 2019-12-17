Общество

Более половины российских путешественников высыпаются в поездах

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос среди своих клиентов и выяснили, для скольких из них путешествие на поезде не является поводом для недосыпа. Оказалось, что 59,3% россиян ничто не может помешать заснуть в поезде, и им даже удается выспаться. У оставшихся 40,7% путешественников всё же случаются проблемы со сном.

По данным сервиса, большинство (28,2%) признается, что не может спать в поездах ни при каких условиях, даже самых комфортных. Для четверти (23,7%) главной помехой являются соседи по вагону. Почти столько же (21,4%) обладают очень чутким сном, в дороге это становится критичным. Еще 8,4% пассажиров постоянно просыпаются от стука колес. Некоторые (1,5%) также отмечали, что им не хватает времени на сон, так как они ездят на короткие расстояния. А 5,3% респондентов выбрали ответ «другое».

Современные вагоны довольно удобны для дальних путешествий. Например, спальные места стали намного комфортнее. Лишь 11,5% участников не высыпаются именно из-за них. Большая часть все-таки не испытывает с этим затруднений, а при выборе ночного маршрута привычный ритм сна и вовсе не нарушается, отмечается на сайте сервиса.

В опросе приняли участие 1420 человек.