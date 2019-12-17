Общество

Страшно и грязно: Пункт назначения - Fjord Plaza

В Пскове открылся новый торговый центр Fjord Plaza. Казалось бы, псковичи должны радоваться - новые магазины, рестораны, фудкорты, кинотеатр, fashion-ретейлеры, развлекательные центры для детей. Грандиозно, масштабно, впечатляюще. Вот только простому смертному, то бишь пешеходу, добраться до этих благ пока весьма проблематично.

Рижская трасса, ведущая к ТРЦ, попросту опасна для тех, кто решил дойти до пункта назначения на своих двоих. Все «прелести» пешего передвижения испытали на себе горожане, которые отправились на открытие центра 13 декабря. Они были шокированы состоянием дороги.

Корреспондент «МК в Пскове» проверила, действительно все настолько плохо? (Спойлер – да). Читайте в «МК в Пскове»>>>