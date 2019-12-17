Общество

Более 60% россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда

Большинство россиян (60%) считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, среди положительных сторон использования электронных устройств чаще всего называют быструю связь с родными и близкими и оперативный доступ к информации, свидетельствует опрос ФОМ.

Согласно данным исследования, о пользе гаджетов заявляют 60% респондентов, о вреде - 26%. Как передает РИА Новости, о пользе от использования таких электронных устройств чаще всего говорят молодые люди 18-30 лет (67%), реже - пожилые россияне старше 60 лет (53%). Если брать уровень образования, то о пользе гаджетов в основном заявляют опрошенные, закончившие вуз (70%), в меньшей степени это граждане общим среднем образованием и ниже (53%).

Среди положительных сторон использования гаджетов 42% назвали быструю доступную связь и постоянный контакт с родственниками, 27% - оперативный доступ к разнообразной информации, 18% - удобство, 12% - мобильность и компактность устройств.

Среди отрицательных сторон в использовании переносных электронных устройств 17% респондентов назвали вред для здоровья, а 11% заметили отрицательное влияние на детей. О возникновении зависимости и привыкания сообщили 10% опрошенных, еще 6% считают, что получают много плохой, недостоверной информации.