Общество

В России объяснили наплыв фур на границе с Латвией

До конца года в автомобильном пункте пропуска Бурачки на границе с Латвией ожидается наплыв большегрузного транспорта. Перевозчикам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения, сообщается на сайте «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», сообщает портал BB.LV.

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﻿Псковский филиал ФГКУ Росгранстрой информирует о том, что в автомобильном пункте пропуска Бурачки на границе с Латвией наблюдается существенное увеличение большегрузного транспорта: по состоянию на 16 декабря прохождения контрольных процедур в МАПП Бурачки для выезда в Латвию ожидают 230 грузовых автомашин, в сопредельном латвийском пункте пропуска Терехово въезда в Россию ожидают более 500 грузовиков.

Максимальная за год очередь на латвийской стороне границы, согласно данным Службы госдоходов, была зафиксирована вечером 14 декабря - 650 грузовиков.



По словам специалистов, в преддверии нового года традиционно наблюдается резкое увеличение количества грузовых транспортных средств как на въезд в РФ, так и на выезд из РФ, связанное с окончанием сроков контрактов по доставке грузов у транспортных компаний.