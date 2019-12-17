1200 пачек табачных изделий задержано на границе Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции.
Оба случая произошли в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на выездном из России направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
В ходе осмотра грузового автомобиля под управлением 55-летнего иностранца пограничники выявили табачные изделия, укрытые в салоне автомобиля под обшивкой пассажирского сиденья, а также в корпусе холодильной установки рефрижераторной системы прицепа.
В другом транспортном средстве сотрудники управления обнаружили сигареты в технологическом пространстве заднего бампера и под обшивкой дверей салона и багажника автомобиля.
В общей сложности пограничники выявили порядка 1200 пачек табачных изделий. Сигареты переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.