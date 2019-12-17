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Общество

Псковский бизнес-инкубатор стал деловой площадкой для обсуждения перспектив развития и механизмов социального предпринимательства

18.12.2019 19:54|ПсковКомментариев: 0

В среду, 18 декабря, на площадке бизнес-инкубатора состоялся круглый стол «Социальное предпринимательство в нашем городе: возможности и перспективы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, во встрече приняли участие глава Пскова Елена Полонская, и. о. заместителя главы администрации Пскова Павел Волков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, председатель комитета социально-экономического развития администрации города Пскова Марк Степаненков, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова, представители Бизнес-инкубатора, социальные предприниматели.

 

Открыла мероприятие и.о. директора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Ксения Велицян. Она рассказала подробно о бизнес - инкубаторе, то чем он занимается и каких результатов удалось добиться за время работы.

С приветственным словом к социальным предпринимателям обратилась глава Пскова Елена Полонская: «Вы смелые, храбрые люди, которые не побоялись открыть собственное дело, возложить на свои плечи большой груз ответственности. Вы не просто о чем-то мечтаете, а свои планы реализуете и претворяете в жизнь. Ваши социальные инновационные проекты, творческие задумки связаны с ответственной миссией, высочайшей нравственностью. Это достойно большой похвалы. Искренне благодарна каждому из вас за важный вклад в развитие общества и за добросовестный труд. Я желаю вам удачи, терпения, надежных партнеров, взаимопонимания, поддержки, благодарных клиентов, чтобы они по достоинству ценили качество тех услуг, которые вы предоставляете нашим псковичам. Пусть с вами всегда находятся люди, которые готовы поддержать вас словом и делом и подставить свое плечо в нужное время».

Павел Волков отметил важность социального предпринимательства в Пскове, поблагодарил бизнесменов за важную работу: «Суть социального предпринимательства, и вместе с тем - основное его отличие от классической коммерции, заключается в его направленности - если обычный бизнес в первую очередь нацелен на получение прибыли, то первостепенной задачей социального предпринимательства является выполнение определенной миссии, которая полезна обществу. Стратегия развития социального бизнеса напрямую зависит от его взаимодействия с обществом и государством. Власть готова слышать и слушать предпринимателей».

«В последнее время социальному предпринимательству уделяется большое внимание со стороны органов власти. Об этом свидетельствуют создаваемые инфраструктуры, а также программы поддержки государственными и негосударственными фондами, проводятся бизнес-форумы. Очень важно, что власть готова к сотрудничеству», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв и подчеркнул, что со своей стороны готов оказывать поддержку в деятельности социальных предпринимателей: «Если вы будете сталкиваться с какими-то барьерами, у вас возникнут вопросы, обращайтесь».

Директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова сообщила о том, что: «2019 год был тяжелым и важным. Мы стали лауреатами премии «Импульс добра» в номинации лучшая региональная программа социального предпринимательства в России. Это ежегодная Премия учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Эта победа - отражение нашей работы. Мы действительно много работаем и оказываем большой спектр услуг социальным предпринимателям. По мере наших сил и возможности помогаем решать насущные проблемы. Мы начали работать по программе приграничного сотрудничества, делаем ресурсный центр для женщин предпринимателей вместе с партнерами из Латвии. Я надеюсь, что и в дальнейшем, те программы, которые мы будем реализовывать, будут востребованы предпринимателями».

Кроме того, Светлана Седунова отметила, что в июле 2019 года был принят Федеральный закон N 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который утвердил понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» и установил основные критерии.

В рамках совещания социальные предприниматели презентовали собственные проекты, поделились идеями, а также рассказали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в работе. Кроме того, они выразили благодарность бизнес-инкубатору за помощь в реализации своих бизнес идей, а также властям города за то, что идут на встречу и готовы к взаимосотрудничеству.

Глава муниципалитета отметила, что совместная работа в рамках подобных мероприятий позволит органам власти получить от предпринимателей необходимую обратную связь и усилить эффект от работы социального бизнеса в Пскове. Также она подчеркнула, что все вопросы и проблемы, озвученные на совещании будут взяты в работу.

Кроме того, участники круглого стола выдвинули идею проведения подобного рода мероприятия сделать традицией.

В завершение встречи глава Пскова Елена Полонская вручила благодарственные письма и подарки социальным предпринимателям.

Источник: Псковская Лента Новостей
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