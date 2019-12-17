Общество

Исполнение концепции нулевого травматизма обсудили в администрации Псковской области

Новые эффективные меры профилактики производственного травматизма в государственных учреждениях обсудили на очередном заседании межведомственной комиссии при администрации области по контролю над реализацией подпрограммы «Развитие институтов рынка труда» госпрограммы «Содействие занятости населения». Мероприятие прошло в среду, 18 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В рамках заседания члены комиссии выступили с предложением пересмотреть существующую систему управления охраны труда в плане актуализации рисков, имеющихся в отраслях и на отдельных предприятиях. Предполагается предусмотреть меры для недопущения случаев производственного травматизма и нарушения трудового законодательства. Для выполнения этой задачи было рекомендовано выделить ответственных лиц от органов исполнительной власти, которые наладят обратную связь с сотрудниками предприятий и учреждений для большей эффективности работы. Регулярные отчеты о результатах деятельности они будут предоставлять на публичных слушаниях.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников также отметил важность проведения обязательного психиатрического освидетельствования работников сферы образования, здравоохранения, культуры и отдельных профессий, например, водителей. «Необходимо должное внимание уделять и прохождению диспансеризации всех работающих граждан. Данная мера поможет выявить и предусмотреть тяжелые и профессиональные заболевания у сотрудников, избежать несчастных случаев, в том числе на производстве», - добавил он.

Кроме того, участники заседания обсудили задачи на 2020 год в рамках исполнения регионом концепции нулевого травматизма. «В первую очередь, необходимо разработать свод правил для всех участников системы Vision Zero. Также важно привлечь в круг единомышленников максимальное количество работодателей, особенно тех сфер, где сотрудники более подвержены травматизму. И, наконец, важно предложить работодателям комплекс стимулирующих мер», - отметил руководитель государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Иойлев.

Еще одним вопросом повестки заседания стало проведение профилактических мероприятий против ВИЧ-инфекции на рабочих местах и недопущение дискриминации в отношении работников, живущих с этим диагнозом. Псковская область входит в число регионов с низким уровнем распространения данного заболевания. Это было достигнуто во многом благодаря популяризации прохождения обследования на наличие ВИЧ-инфекции работниками учреждений. Работа в данном направлении продолжится и в 2020 году. Планируется, что количество лояльных в этом вопросе предприятий и организаций региона будет расти за счет повышения межведомственного взаимодействия.

В заключение совещания Сергей Аржаников наградил дипломами победителей смотра-конкурса за лучшую организацию работы по охране труда и лучшую работу по информированию сотрудников по вопросам ВИЧ-инфекций.