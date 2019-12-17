Общество

XII Чудской форум пройдет в Пскове

Очередной, 12-й по счету Чудской форум пройдет в Пскове 19 декабря в конференц-зале администрации Псковского района. Организаторами форума выступают Псковская областная общественная организация «Чудской проект», Чудской Центр трансграничного сотрудничества (ЦТС) (Эстония) и Еврорегион «Псков - Ливония» (Псковская секция) при административной поддержке комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и администрации Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Чудском проекте», традиция проведения Чудских форумов насчитывает два десятилетия. Стартовав в 1999 г. как совместная инициатива ПООО «Чудской проект» и Чудского ЦТС (Эстония), в последующие годы форум значительно расширил свои рамки и представительство, став важным компонентом развития диалога в трансграничном регионе Псковско-Чудского озера.

Нынешней форум посвящен обсуждению целей и результатов природоохранных проектов, поддержанных тремя программами приграничного сотрудничества (ППС) между РФ и ЕС: ППС «Эстония - Латвия – Россия» на период 2007-2013 годов, ППС «Россия – Эстония» и «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов. Основная задача форума - не только проанализировать вклад проектов в улучшение состояния окружающей среды региона, но и обсудить конкретные управленческие кейсы, возникающие по ходу реализации такого типа проектов, а также повысить качество взаимодействия между партнерскими организациями из стран-участниц приграничного сотрудничества.

Участниками форума станут представители органов государственной и муниципальной власти, вузов и некоммерческих организаций из Псковской области, Эстонии и Латвии, участвующих в реализации проектов ППС.

Программа форума включает несколько секций. В начале мероприятия будет дана общая оценка состояния окружающей среды в регионе и представлен анализ результатов экологических проектов, реализованных в предыдущий период 2007-2013гг. С докладами выступят: Елена Гаранжа, заместитель руководителя Управления Невско-Ладожского бассейнового водного управления, начальник Отдела водных ресурсов по Псковской области; Елена Ханнус, советник Департамента водных ресурсов Министерства охраны окружающей среды Эстонии; Мария Булатова, заместитель начальника Отдела международного и межрегионального сотрудничества Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и Наталья Алексеева, информационный менеджер Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов.

Далее будут представлены 10 природоохранных проектов российско-эстонского и российско-латвийского приграничного сотрудничества текущего программного периода 2014-2020гг.

Во второй части рабочего дня пройдут два круглых стола. Первый будет посвящен экологическому образованию и просвещению в водосборном бассейне Чудского озера; он проводится в рамках реализации проекта ER101 «GreenMind» / «Эко-мышление», со-финансируемого Программой приграничного сотрудничества «Россия – Эстония». Организаторами круглого стола выступают ПООО «Чудской проект», Чудской ЦТС (Эстония) и Центр развития одаренных детей и юношества Псковской области. В ходе круглого стола свои доклады представят: Анатолий Истомин, профессор кафедры ботаники и экологии растений, главный научный сотрудник ПсковГУ; Дмитрий Крутой, начальник сектора экологических проектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и Хелле Конт, эксперт Тартуского центра экологического образования.

Второй круглый стол «Управление спасательными работами в водосборном бассейне Чудского озера» пройдет в рамках проекта ER126 «Local Fire» / «Укрощение огня», со-финансируемого Программой приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» и проекта LV-RUII-053 «Green Palette» / «Зеленая палитра», со-финансируемого Программой приграничного сотрудничества «Россия – Латвия». Доклады представят: Таави Вогт, член волостного управления Алутагусе (Эстония) и Юрис Аннушканс, исполнительный директор Еврорегиона «Псков – Ливония» (Латвийская секция).