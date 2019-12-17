Общество

В Пскове врач отказался принять вызов на дом к ребенку с высокой температурой

На сайте губернатор60.рф пскович пожаловался на отказ врачей приехать на дом к ребенку с высокой температурой.

«Вчера у ребенка (возраст 2 года и 10 месяцев) к вечеру поднялась высокая температура. Попытка сбить ее привела к кратковременному эффекту. Приблизительно в 03.10-03.15 ночью попытались вызвать скорую помощь. На что вместо приезда бригады скорой помощи услышали совет просто дать ребенку «Нурофен», а чтобы получить врачебную помощь, ждать утра и вызвать врача из поликлиники. На основании каких инструкций или положений у нас теперь скорая не выезжает к ребенку, которому нет ещё 3 лет, при температуре 39?» - интересуется пскович.

«Дальше больше, утром при вызове врача первое, что нам предложили - это привезти самим ребенка в поликлинику!» - возмущается мужчина.

Он удивлен тем, что теперь у нас является нормой с температурой 39 таскать ребенка по поликлиникам и стоять в очередях среди здоровых детей, или обмениваться микробами и вирусами с другими больными, которые получили такой же ответ. «Или, может, наше здравоохранение взяло курс на то, чтобы пациенты занимались самолечением или усиливали эпидемии?» - спрашивает пскович и просит разъяснений от регионального комитета по здравоохранению.