Общество

Городские службы Пскова переходят на усиленный режим из-за сильного ветра

Городские службы Пскова переходят на усиленный режим работы из-за сильного порыва ветра.

«Аварийные и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова.

ГУ МЧС России по Псковской области рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). Кроме того, водителям следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

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В случае ЧС обращаться по телефону 055 - Единая дежурная диспетчерская служба.

Фото из открытых источников.