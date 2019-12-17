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Общество

По 16 адресам будут работать елочные базары в Пскове

18.12.2019 22:05|ПсковКомментариев: 0

17 декабря проведен конкурс на размещение елочных базаров на территории города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, в конкурсе принимали участие 4 субъекта торговли.

Конкурсной комиссией принято решение разместить 27 торговых объектов по 16 адресам:

№п/п

Адрес местоположения

Количество мест в схеме

1.

ул. К. Маркса, в торце дома № 4

1

2.

ул. Коммунальная ( за автобусной остановкой «Гулливер»)

3

3.

Рижский пр., в торце дома № 55

2

4.

ул. Индустриальная, у дома № 4-а

2

5.

Рижский пр., в торце дома № 50

2

6.

Рижский пр., в торце дома № 51

2

7.

ул. Труда, у дома № 39

2

8.

ул. Гагарина, у дома

№ 2

2

9.

ул. Алтаева, у дома № 8

 

2

10.

ул. Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)

2

11.

ул. Новоселов, у дома № 7

 

1

12.

ул. Текстильная, у дома № 16-а

 

2

13.

ул. Рокоссовского, у дома № 22

 

2

14.

пр. Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП)

 

1

15.

Рижский пр.,83

 

1

16.

ул. Коммунальная, напротив дома № 77

1

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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