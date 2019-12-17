По 16 адресам будут работать елочные базары в Пскове

17 декабря проведен конкурс на размещение елочных базаров на территории города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, в конкурсе принимали участие 4 субъекта торговли.
Конкурсной комиссией принято решение разместить 27 торговых объектов по 16 адресам:
|
№п/п
|
Адрес местоположения
|
Количество мест в схеме
|
1.
|
ул. К. Маркса, в торце дома № 4
|
1
|
2.
|
ул. Коммунальная ( за автобусной остановкой «Гулливер»)
|
3
|
3.
|
Рижский пр., в торце дома № 55
|
2
|
4.
|
ул. Индустриальная, у дома № 4-а
|
2
|
5.
|
Рижский пр., в торце дома № 50
|
2
|
6.
|
Рижский пр., в торце дома № 51
|
2
|
7.
|
ул. Труда, у дома № 39
|
2
|
8.
|
ул. Гагарина, у дома
№ 2
|
2
|
9.
|
ул. Алтаева, у дома № 8
|
2
|
10.
|
ул. Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)
|
2
|
11.
|
ул. Новоселов, у дома № 7
|
1
|
12.
|
ул. Текстильная, у дома № 16-а
|
2
|
13.
|
ул. Рокоссовского, у дома № 22
|
2
|
14.
|
пр. Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП)
|
1
|
15.
|
Рижский пр.,83
|
1
|
16.
|
ул. Коммунальная, напротив дома № 77
|
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