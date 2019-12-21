Общество

Псковская областная организация «Всероссийского Электропрофсоюза» поздравляет энергетиков с профессиональным праздником

Председатель Псковской областной организации Общественной организации «Всероссийского Электропрофсоюза» Валентина Семенова поздравила энергетиков с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 22 декабря.

«Пусть свет, который вы приносите в наши дома, сияет для вас вдвойне. Желаем стремительного карьерного роста и теплых отношений в коллективе. Пусть работа приносит удовольствие и достойное материальное вознаграждение. Пусть грамоты и награды найдут вас, а родные и близкие гордятся и уважают», - говорится в поздравлении.