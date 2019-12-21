Общество

Полицейские поощрили общественников

В УКОН УМВД России по Псковской области выразили благодарность наиболее активным общественникам за плодотворное сотрудничество в сфере профилактики наркомании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Рустам Кохан особо отметил общественников за проделанную ими в течение года многоплановую работу, направленную на профилактику немедицинского потребления наркотических средств.

На встрече были поощрены председатель Псковской общественной организации многодетных семей «Дети наше будущее» Светлана Петрова, руководители и воспитанники детского образцового театра «Бенефис» Псковского педагогического комплекса, члены городского казачьего общества «Казачья стража».

Рустам Кохан подчеркнул, что своей деятельностью общественники вносят существенный вклад в формирование антинаркотического мировоззрения у жителей региона и пожелал им крепости духа, творческих решений и неиссякаемой энергии.