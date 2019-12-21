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В Пскове торжественно зажглась главная новогодняя елка. ВИДЕО

В Пскове торжественно зажглась главная новогодняя елка города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это событие горожане отметили большим праздником на Октябрьской площади.

Многие псковичи пришли на праздник целыми семьями. Их поприветствовали забавные персонажи Снежка и Сугробик. Главная новогодняя ель города зажглась после слов «Раз, два, три. Елочка гори!».

Продолжился праздник концертной шоу-программой с участием артистов и коллективов Городского культурного центра. Для юных псковичей были проведены игры и конкурсы.

Завершится праздничное мероприятие фейерверком.