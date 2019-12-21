Общество

К памятнику Александру Невскому в Пскове опасно подходить

К памятнику Александру Невскому опасно подходить, следует из объявления, размещенного на опоясывающей территорию вокруг памятника ленте.



Фото: «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Монумент нуждается в локальном ремонте, сообщил «МК в Пскове» заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

«Отвалился наконечник копья, - пояснил Святослав Колинко. - Видимо, его раскачало ветром. Наконечник был прикреплен к древку и прапору, из-за сильного ветра он от древка отвалился, висит на прапоре».

Чиновник добавил, что при содействии регионального комитета по охране объектов культурного наследия заключен договор с подрядчиком, который в начале следующей недели отремонтирует деталь и даст гарантию на работу.