Деды Морозы из четырех стран приехали в Псков на «Праздник славный у Елки главной». ФОТО

В Пскове сегодня, 21 декабря, состоялось открытие главной новогодней елки города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по традиции последних лет официальное зажжение искусственной ели состоялось на праздничном представлении на Октябрьской площади.

На «Праздник славный у Елки главной» горожане пришли целыми семьями. Их радушно встретили забавные персонажи Снежка и Сугробик и без лишних церемоний предложили перейти к главному событию, ради которого все собрались – к зажжению елки. Она засверкала огнями, как только все дружно крикнули «Раз, два, три! Елочка, гори!», и сразу Октябрьская площадь окунулась в атмосферу волшебства.

На сцене неожиданно появился главный символ нового года – Крыска Ириска со своей свитой. А после этого началась шуточная видеоконференция с Дедами Морозами из Финляндии, Японии, Бразилии и Франции. Снежка и Сугробик связывались с ними по волшебному телефону, звали в гости, а потом, при помощи новогоднего волшебства они моментально оказывались на главной сцене в Пскове.

Вместе с финским Дедом Морозом Йоулупукки псковичи танцевали, чтоб не замерзнуть, и пели новогодние песни. Японскому Деду Морозу Сегацу-сану они помогли разгадать мультфильмы, перевернувшиеся по дороге из Страны Восходящего солнца в Псков. Французский Дед Мороз Пьер Ноэль предложил гостям поиграть «в сказки от-кутюр». Перевоплотившись в экспертов моды, маленькие псковичи отгадывали, каким сказочным героям принадлежат предметы одежды, которые показывали по большому экрану. А бразильский Дед Мороз Папай Ноэль научил всех, как согреваться зимой. Секрет прост – для этого достаточно станцевать ламбаду.

В продолжение праздника на главной сцене вместе со Снегурочкой появился российский Дед Мороз и сразу же всех удивил, прочитав рэп под знаменитую мелодию We Will Rock You. Но, конечно же не обошлось и без самой любимой его песни «В лесу родилась елочка», которую хором спели и псковичи, и все праздника загадать самые заветные новогодние желания и пообещали их исполнить.

Еще интереснее праздник открытия главной псковской елки сделали выступления детских творческих коллективов Городского культурного центра: «Радость», «Улыбка», «Ивушки» и «Город детства».

На Октябрьской площади также была развернута предновогодняя торговля. Псковичам предлагали сахарную вату, так напоминающую снег, вафли, безалкогольный глинтвейн, чай, кофе, дедморозовские колпаки с новогодними масками и прочие праздничные сувениры. Большой популярностью сегодня пользовались прозрачные светящиеся шары на палочке – они наполнили праздничное пространство волшебным светом.

Завершился праздник 7-минутным фейерверком. Судя по счастливым лицам псковичей, вечер удался, и несмотря на полнейшее отсутствие снега, у многих, наконец-то, появилось новогоднее настроение.