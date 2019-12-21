Общество

В Пскове торжественно открылся фреш-маркет «Корзинка». ФОТО

В ТРК «Акваполис» сегодня, 21 декабря, состоялось торжественное открытие фреш-маркета «Корзинка». Как сообщает ЦДИ, событие вызвало большой интерес у псковичей.

Каждый из участников фреш-маркета презентовал свои товары и проводил дегустацию.

Здесь представлен широкий выбор фруктов, сухофруктов, мяса, рыбы, меда, а также изделия ручной работы.

Ранее руководитель фреш-маркета «Корзинка» Сергей Ривош заявил, что в новый для Пскова формат торговли заложена идея создать своего рода ВДНХ Псковской области. «По сути фреш-маркет - это симбиоз гастросоставляющей и рыночной составляющей, и он нацелен не только на профильную реализацию товаров, что возможно и в магазине», - отметил он.

По его словам, концепция фреш-маркета подразумевает создание некого общественного пространства, куда люди могли бы приходить всей семьей в выходные и после работы, перекусить и купить свежие продукты.

Одной из важных составляющих проекта, по его словам, является создание цивилизованных условий торговли в противовес уличной торговле в худшем ее проявлении.