Общество

В инфекционном отделении Псковской горбольницы проведут первоочередные работы по модернизации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести первоочередные работы по модернизации инфекционного отделения Псковской городской больницы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе администрации региона, это стало известно во время рабочего визита главы региона в лечебное учреждение, 21 декабря.

Ранее в социальных сетях распространились фотографии ненормативного состояния больницы. «Необходимо в кратчайшие сроки посчитать самые неотложные, необходимые вещи. Поменять кровати, мебель. Деревянные перегородки заменить пластиковыми в палате, где располагаются мамы с малышами, сами палаты сделать просторнее. Окна нужно заменить и инженерные коммуникации», - обратился губернатор к руководителям Комитета по здравоохранению Марине Гаращенко и комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову, которые также приняли участие в осмотре больничного корпуса.

Марина Гаращенко во время осмотра палат заметила, что площади не позволяют увеличить количество коек, на данный момент учреждение не отвечает санитарным нормам. Главный врач «Псковской городской больницы» Алексей Васильев добавил, что во время вспышек заболеваемости в здании, рассчитанном на 88 коек, может располагаться до 170 пациентов.

«Предлагаю обсудить большой проект, может быть строительство новой инфекционной больницы, может реконструкцию данного здания с возведением дополнительной пристройки, потому что сейчас никакие нормы не соблюдаются. Пациенты как в японском капсульном отеле располагаются. Надо идти от потребностей региона, будем ориентироваться на 200 коек в лечебном учреждении. От правильного функционирования инфекционного отделения зависит безопасность всего населения области», - обратил внимание Михаил Ведерников.

Также Глава региона посетил с рабочим визитом пищеблок, который снабжает Псковскую городскую больницу и Псковский перинатальный центр. В общей сложности завтраки, обеды и ужины готовятся ежедневно для 700 пациентов. В здании недавно завершился ремонт кровли, на который из федерального бюджета было выделено более 6 млн рублей, капитальный ремонт теперь требуется помещениям пищеблока.

Марина Гаращенко доложила, что сейчас норма питания составляет около 240 рублей в день на пациента. Губернатор поручил пересмотреть эту цифру для каждого отдельного вида заболевания. Глава региона также отметил, что необходимо рассмотреть два варианта обеспечения медицинских учреждений горячим питанием: провести капитальный ремонт в здании пищеблока, чтобы оно соответствовало всем нормам, или изучить коммерческие предложения для перевода поставок на аутсорсинг.