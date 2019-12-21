Общество

Владимир Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником: Отрасль уверенно движется вперед

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика, отметив, что эта отрасль в России уверенно движется вперед, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Об этом пишет РИА «Новости».

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем энергетика. Отечественный электроэнергетический комплекс, включающий более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Эти впечатляющие результаты были достигнуты благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», - сказал Путин.

Он отметил, что «сегодня отрасль уверенно движется вперед», полностью обеспечивает растущие потребности национальной экономики и социальной сферы, а также вносит значимый вклад в укрепление энергетической безопасности РФ. Кроме того, реализация масштабных проектов ТЭК способствует комплексному развитию российских регионов и созданию новых рабочих мест.

Он также выразил уверенность, что, опираясь на богатый опыт ветеранов, работники комплекса и впредь будут добросовестно трудиться, успешно решать поставленные задачи, главные из которых - качественное обновление электроэнергетики на перспективной технологической базе, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, внедрение «зеленых» инноваций и обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей.