Общество

В Псковском госпитале для ветеранов войн заканчивают реконструкцию кабинета под рентгенологический аппарат за 14 млн рублей

Установку медицинского оборудования в рамках субсидии из резервного фонда правительства РФ проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, Псковский госпиталь для ветеранов войн губернатор посетил 21 декабря.

«В госпитале ветеранов войн идет ремонт кабинета, в котором будет установлен рентгенологический аппарат на два рабочих места. В течение недели рабочие завершат реконструкцию помещения и работы с электрикой. Оборудование будет поставлено и смонтировано в ближайшее время», - отметили в пресс-службе администрации.

Также в ведомстве добавили, что стоимость аппарата - более 14 млн рублей. Как отметила заместитель начальника госпиталя по поликлинической работе Наталья Кобиясова, оборудование позволит расширить спектр услуг, которые смогут предоставлять медики пациентам. «Не сбавляйте темпы работ», - обратился к представителю подрядчика Михаил Ведерников, добавив, что это очень важный объект, который ветераны ждали уже более 4-х лет.