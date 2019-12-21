Общество

Для медиков Псковской области готовят дополнительные меры финансовой поддержки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал медицинским работникам, что на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов внесен документ с дополнительными мерами поддержки медиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, об этом губернатор сообщил 21 декабря, когда в основных медучреждениях региона проконтролировал установку медоборудования, в рамках субсидии из резервного фонда правительства РФ.

«Планируется ввести почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Псковской области", а также грантовую поддержку для молодых специалистов», - сообщили в пресс-службе администрации.

«К региональному званию мы предусмотрели единовременную выплату в 25 тысяч рублей, а также добавку к заработной плате до момента выхода на пенсию. На поддержку молодых специалистов мы запланируем около миллиона рублей на год. Коллегия заслуженных медиков будет дважды в год выбирать получателей гранта, для которых будет предусмотрена надбавка к заработной плате около 15 тысяч рублей», - заметил Михаил Ведерников.