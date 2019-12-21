Общество

В псковском «Империале» собрали около 75 тысяч рублей на лечение девочки с синдромом Марфана

На благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце» в гипермаркете «Империал» благодаря отзывчивым людям удалось собрать 75 301 рубль. Как Псковской Ленте Новостей сообщили представители Фонда, cбор средств был организован в пользу шестилетней Маши Никандровой из Дновского района и осуществлялся 20 и 21 декабря.

«Напомним, что у девочки диагностировали синдром Марфана. Врачи выявили множественные заболевания органов зрения и патологии сердечно-сосудистой системы. Из-за этого заболевания, Маша очень быстро растет, ее кости и суставы не справляются с нагрузкой, из-за этого деформируется спина, осанка», - отметили в Фонде.

В организации добавили: чтобы поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, девочке необходимо постоянно носить специальный корсет, который изготавливается под заказ. Также девочке необходимо пройти курс ЛФК и гимнастики, которые научат Машу жить в этом корсете.

В Фонде подчеркнули, что на протяжении 2 дней волонтеры Детского фонда - студенты Псковского государственного университета, Псковского политехнического колледжа, ученики школ города, а также участники стипендиального проекта Детского фонда «Учись, студент!» - призывали посетителей торгового комплекса помочь маленькой Маше обрести здоровое будущее.

«Все участники акции получили памятные подарки: новогодние открытки, изготовленные воспитанниками школ-интернатов, сувенирную продукцию Детского фонда и ёлочные игрушки ручной работы, - сообщили в представители организации. - От имени семьи Маши Никандровой Детский фонд сердечно благодарит всех участников акции: отзывчивых людей, волонтеров и помощников. Благодаря вам Маша сможет расти и развиваться наравне со своими сверстниками!».