Общество

Председатель Псковского облсобрания Александр Котов: Энергетика - основа стабильности и прогресса

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламента, Александр Котов адресовал свое поздравление 22 декабря.

«Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! - отметил председатель регионального парламента. - Сегодня свой праздник отмечают специалисты отрасли, без устойчивой работы которой современный мир уже невозможно представить. Энергетика - основа стабильности и прогресса. Развитие экономики и цифровых технологий, эффективное функционирование социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, повседневный комфорт граждан - все сферы нашей жизни связаны с производством и потреблением энергии».

Александр Котов добавил, что с каждым годом потребность в электроэнергии растет, и новые реалии ставят перед энергетиками новые задачи: модернизация производства, ввод дополнительных мощностей, внедрение инноваций, использование энергосберегающих технологий, сохранение окружающей среды.

«В этот праздничный день я хотел бы поблагодарить энергетиков Псковской области за добросовестную и ответственную работу. Благополучия вам и профессиональных успехов на благо жителей региона и страны!», - отметил председатель облсобрания.