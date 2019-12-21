Общество

Юлия Пересильд рассказала о своих «ритуалах» перед Новым годом

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд рассказала о своих «ритуалах» перед Новогодними праздниками. В соцсети Instagram актриса отметила, что любит этот праздник и декабрь.

Источник: аккаунт актрисы, Instagram

«Новый Год. Приятная (хоть и выматывающая) суета. Ощущаете ли вы приближение праздника? Несмотря на погоду, хочется ли праздника!? Я люблю Новый год. Люблю декабрь. И огромное количество ритуалов перед этим праздником: елку нарядить, вспомнить и увидеть всех, кого давно не видела, написать кому- то важные, нужные слова, сделать какие- то приятные неожиданные подарки, подвести итоги прошлого года, подумать, что хотелось бы изменить, и по максимуму сделать все дела, которые не хочется тащить в Новый год. Возможно ли это? Проверим», - написала Юлия Пересильд.