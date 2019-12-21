Общество

Михаил Ведерников проконтролировал строительство псковского детсада на Звездной. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства детского сада на 270 мест, который появится на улице Звездной в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, на объект губернатор выехал 22 декабря.

«На возведение здания в рамках нацпроекта "Демография" было выделено более 170 миллионов рублей из федерального бюджета. Ранее в ноябре глава региона посещал объект с рабочим визитом, отставаний по срокам у подрядчика не было», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что, как доложил глава администрации Пскова Александр Братчиков, который вместе с Михаилом Ведерниковым осматривал территорию детского сада, сейчас рабочие исправляют недостатки в отделке помещений и благоустройстве территории.

«Уже исправлено 160 замечаний, осталось около 20-ти. Также продолжается монтаж игровых площадок для всех групп дошкольного учреждения, в том числе и ясельных», - заметил Александр Братчиков и добавил, что здание примет первых воспитанников уже в начале следующего года.

Михаил Ведерников отметил положительную динамику в благоустройстве прилегающей территории, а также поручил внимательно проводить приемку здания, чтобы была возможность своевременно находить все недостатки и прорабатывать их с подрядчиком.

Также губернатор осмотрел новую детскую площадку во дворе домов № 17, 19 и 21 по улице Звездной. Инициативные жители многоэтажек обратились к депутату городской Думы по округу № 14 Дмитрию Барабанову за помощью в обновлении элементов, которые уже морально устарели.

Работы по благоустройству территории и установке качелей и горок были выполнены за счет депутата. На эти цели выделено более 800 тысяч рублей.

«Хотим сказать большое спасибо за то, что так быстро откликнулись на нашу просьбу. Вопрос был оперативно проработан с жителями домов. Теперь детям есть, где разгуляться, сюда приходят ребята из других дворов. Все общаются, находят новых друзей. Все это положительно влияет на развитие детей», - поблагодарили псковички представителей исполнительной и законодательной власти областной столицы и региона.

В свою очередь Михаил Ведерников поблагодарил родителей за неравнодушие и активную жизненную позицию, а также добавил, что в скором времени дети смогу ходить в современный детский сад, располагающийся непосредственно рядом с домом.