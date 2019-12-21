Общество

Михаил Ведерников вручил воспитанникам псковской деревни-SOS 50 билетов на представление «Маленький принц»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подарил воспитанникам «Детской деревни-SOS в Пскове» 50 билетов на новогоднее представление «Маленький принц». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, вручение прошло 22 декабря, во время визита главы региона в учреждение.

«При посещении "деревни-SOS" губернатор побывал в доме у Алефтины Фоминой - опекуна 4-х детей. Трое из них, Даур, Даниил, Александр Беляковы, недавно прибыли из Узбекистана, благодаря непосредственной поддержке губернатора. Глава региона выделил из резервного фонда Псковской области около 150 тысяч рублей для того, чтобы ребята, оставшиеся без попечения родителей, смогли жить рядом со своей родной сестрой Дарьей, которая учится в Псковском государственном университете. Алевтина Фомина сопровождала мальчиков по дороге из Ташкента в Псков», - отметили в пресс-службе.

Все дети занимаются в учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях, хорошо учатся. Сестра получила возможность больше времени проводить с братьями, а также активно принимать участие в их жизни.

Глава региона поздравил семью, а также руководителя «Детской деревни-SOS» Игоря Соловьева с девятилетием учреждения. Во время чаепития глава региона также вручил Алефтине Фоминой благодарность администрации Псковской области за достижения в области воспитания детей, сохранение и преумножение семейных традиций.

Вместе с руководителем «Детской деревни-SOS» Михаил Ведерников обсудил меры поддержки, которые может оказать регион для развития инфраструктуры учреждения. По итогам обсуждения принято решение проработать вопрос с освещением футбольного поля. Администрация Псковской области также поможет с закупкой еще одной пары ворот. Это позволит открыть второе поле для футбола с травяным покрытием, которое будет востребовано воспитанниками.

«Нам выделили средства на завершение строительства социального городка. После завершения работ можно создать общее открытое пространство, вместе использовать объекты спортивной инфраструктуры», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, «Детская деревня-SOS» - особая форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без родительской заботы, максимально приближенная к семейной. В Пскове на территории учреждения проживают 10 cемей, в которых воспитываются 49 детей.