Общество

В Великих Луках разыскивают ушедшую из дома пенсионерку

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Великим Лукам устанавливают местонахождение пропавшей без вести Галины Павловны Королевой. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, эта женщина 1951 года рождения ушла из дома, 23 августа.

«И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.Приметы: на вид - 70 - 75 лет, рост 155 - 160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионерки, просят обратиться по телефонам: 8 (906) - 223 - 11 - 28 - уголовный розыск; 8 (8115) 35 - 27 - 94 -дежурная часть ОМВД России по Великим Лукам.