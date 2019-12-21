Общество

Псковские продавцы елок озвучили стоимость товаров

В Пскове начали работать елочные базары. Как передает корреспондент «Московский Комсомолец в Пскове», елки продают по цене 500 рублей за метр, сосны - от 600 рублей за метр.

Также в продаже - подставки для деревьев, с пластмассовыми креплениями и емкостью для воды, и еловые ветки по 200 рублей за «букет».

Организаторы елочных базаров на Труда, 54 (у продуктового гипермаркета «Лента»), на улице Яна Фабрициуса, у «Пятерочки», и около «Магнита» на улице Ижорского батальона продают елки от 300 рублей, а подставки - по 350 и 450 руб. Предновогодние базары открыты около крупных торговых центров, а также в других проходных местах.