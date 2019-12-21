Общество

На круглом столе в Кривске обсудили развитие экологического образования Псковской области

В Кривске состоялось заседание круглого стола «Развитие системы экологического образования и просвещения в Псковской области», на котором присутствовали представители образовательных, природоохранных, общественных организаций, учреждений культуры. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, круглый стол стал продолжением дискуссии о развитии экологического образования и просвещения в регионе Чудского озера, прошедшей в рамках «XII Чудского Форума».

«Целью круглого стола было проведение SWOT-анализа состояния экологического образования, экологического просвещения и экологической культуры в Псковской области и обсуждение подготовки стратегического документа по развитию экологического образования для региона», - отметили организаторы.

Состоялся обмен идеями и мнениями по поводу развития системы экологического образования и просвещения в регионе, определены основные точки формирования партнерского взаимодействия (в образовании, просвещении, культуре).

Профессор кафедры ботаники и экологии растений института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Анатолий Истомин определил экологическое образование и просвещение как необходимый компонент эффективной природоохранной деятельности.

Информацию о реализация программ по экологическому образованию и просвещению детей и юношества в библиотеках Псковской области сообщила присутствующим директор Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина Ирина Осадчая.

С анализом текущего состояния экологического образования в Псковской области выступила заместитель директора Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества Ирина Рябенко.

В дискуссии приняли участие представители комитета по образованию, комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, музея-заповедника «Изборск», заповедника «Полистовский», управления образования Великих Лук, Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, общественного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, общественной организации «Союз охраны окружающей среды Псковской области», ПООО «Чудской проект», педагоги школ, Псковского эколого-биологического центра.

Итогом круглого стола стали предложения по разработке документов, отражающих необходимость единых подходов к формированию экологического сознания и экологически грамотного поведения, которые должны войти в качестве основы современной картины мира и культуры поведения личности для устойчивого социально-экономического развития региона.

Мероприятие организовано Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества, ПООО «Чудской проект» в рамках проекта «Эко-мышление, поддержанного Программой приграничного сотрудничества "Россия - Эстония"».

Главной задачей проекта «Эко-мышление» (полное название -«Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье») является содействие формированию экологически-ответственного поведения жителей и гостей трансграничного региона Псковско-Чудского озера и взаимодействию в этом направлении организаций образования, природоохранных учреждений и НКО.