Общество

В России предсказали повышение спроса на антипохмельные препараты

В предновогодние дни и первые две недели 2020 года ожидается рост продаж антипохмельных препаратов примерно на 34% в натуральном выражении. Об этом свидетельствует тенденция последних пяти лет, рассказали «Известиям» в воскресенье, 22 декабря, аналитики DSM Group, опираясь на данные об аптечной торговле за этот период.

Эксперты объясняют это тем, что потребление алкоголя в новогодние праздники возрастает в три-четыре раза по сравнению с обычными днями, и некоторые граждане хотят избавиться от последствий распития спиртного.

За 2019 год больше 90% продаж средств от похмелья в натуральном выражении приходится на три препарата - упсарин (36% от всех купленных пачек в этой категории), аспирин (30%) и алка-зельтцер (28%).

К «антипохмельным» аналитики отнесли и препараты, в составе которых есть в том числе и ацетилсалициловая кислота. Они ускоряют расщепление вредных веществ, и многим людям помогают справиться с последствиями приема алкоголя. Однако, по словам врача-нарколога высшей категории Виктора Ханыкова, с медицинской точки зрения подобные средства неверно называть антипохмельными.

Аналитики отмечают, что, если не считать новогоднего бума, в целом средства против похмелья россияне покупают всё реже. Их продажи продолжают снижаться с 2015 года.