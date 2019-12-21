Общество

Глава Псковского района о бюджете, программе приграничного сотрудничества и о планах на предстоящий год

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 20 декабря. Гостем студии стала глава Псковского района Наталья Федорова. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней самые важные проблемы, которые удалось решить в муниципалитете за уходящий 2019 год, реализацию национальных проектов, работу по формированию бюджета муниципалитета на 2020 год. Также Наталья Федорова рассказала о результатах участия района в программе приграничного сотрудничества и о планах на предстоящий год.

Любовь Кузнецова: Добрый день, уважаемые радиослушатели, на волнах «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк», у микрофона Любовь Кузнецова. Сегодня у нас в гостях глава Псковского района Наталья Федорова. Наталья Анатольевна, добрый день.

Наталья Федорова: Добрый день, Любовь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Любовь Кузнецова: Все муниципалитеты сейчас, в эти дни заняты разработкой и принятием бюджета - основного документа, по которому муниципалитет будет жить весь следующий год. В какой стадии этот процесс у вас? Просто не идет ни у кого, хочу подчеркнуть, жаркие споры, дискуссии, комиссии, расчеты, приоритеты и так далее. Погрузите нас, пожалуйста, в эту проблематику.

Наталья Федорова: Да, действительно, основной документ принимается нелегко. Но мы провели достаточно большую работу с депутатами, со всеми фракциями, провели несколько бюджетных комиссий. По возможности учли все пожелания, и уже вчера состоялись комиссии Собрания депутатов. На мой взгляд, мы достаточно его отработали. Ждем сессии и принятия бюджета. Бюджет Псковского района на следующий год носит социальную направленность, основная доля расходов идет на образование и культуру. Бюджет программный, в котором, на мой взгляд, достаточно четко обозначены многие позиции для того, чтобы улучшить качество жизни населения и сделать жизнь более комфортной.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, от редкого главы слышишь, что в приоритете не только образование, но и культура. Это любопытно. Какие культурные мероприятия у вас включены в бюджет, что вы можете назвать это как приоритет?

Наталья Федорова: Вы знаете, особенность района, я каждый раз это подчеркиваю, состоит в большой разбросанности и удаленности. У нас один центр - юридическое лицо, который объединяет в себя 21 структурное подразделение. Конечно, мы понимаем, что год постройки зданий очень древний. Поэтому сейчас мы ведем работу в таком направлении - войти в любой проект, в том числе национальный, к примеру, «Культура» и «Культура малой родины». Для этого необходимо иметь проектно-сметную документацию. Поэтому, уже второй год на два Дома культуры мы изготавливаем проектно-сметную документацию и делаем заявку на участие. По предварительным данным, мы уже знаем, что Родинский сельский дом культуры будет входить в нацпроект в следующем году и будет отремонтирован. У нас есть проектно-сметная документация на Торошинский дом культуры, который очень нужен людям. Мы подали заявки в несколько программ, чтобы он тоже попал в ремонт. С депутатами у нас было бурное обсуждение по Домам культуры, мы учли их пожелания.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, в этой связи к вам вопрос такого характера - программно-целевой метод финансирования предполагает ту работу, о которой вы сейчас говорите, то есть загодя нужно продумать приоритеты для своего муниципального образования, изготовить документацию, проработать вопросы, а потом подавать их на защиту. Как вы относитесь к этому методу, многие говорят о том, что сделали много- проектно-сметную документацию, подсчеты и не попали. Один год, другой. Это расходы. Дескать, не самый идеальный метод. Как по вам?

Наталья Федорова: На мой взгляд, этот метод позволяет планово подходить. Я хотела бы отметить, что сейчас возможностей гораздо больше. Стало функционировать больше программ. И для сельских территорий, а мы сельская территория, стало гораздо больше возможностей. Посмотрите, даже по культуре я уже два назвала - нацпроект «Культура» и «Культура малой родины». По образованию в следующем году появляется еще одно направление - ремонт сельских общеобразовательных учреждений. Для нас это архиважно. По нашей заявке должны попасть три районных школы.

Любовь Кузнецова: А еще до того, возможно было только новое строительство. И в этом была большая проблема. Потому что некоторые школы представляют из себя чуть ли не памятник культуры.

Наталья Федорова: Про год постройки я уже упомянула. Я считаю, что если эффективно подходить к этому, если разумно планировать, то результат тоже будет.

Любовь Кузнецова: Работа с депутатским корпусом как представителями населения насколько конструктивной получается? Вы слышите от них, или вы им предлагаете, а они вас подкрепляют мнением своим и своих избирателей?

Наталья Федорова: Вы как раз в вопросе два направления обозначили - мы разговариваем, слышим друг друга, стараемся учитывать мнения. Хочу отметить, что бывают вопросы очень сложные, это понятно, не все так, как нам хотелось бы в идеале. Наши предложения тоже слышат. Буквально вчера состоялись комиссии Собрания, о чем я уже говорила, мы обсуждали многие вопросы и пришли к нормальному варианту.

Любовь Кузнецова: Все равно тяжело в каждом муниципальном образовании идет верстка бюджета. Для Псковского района какие самые тяжелые направления и проблемы вы можете назвать?

Наталья Федорова: Это как раз те направления, которые мы обозначали на согласительной комиссии. Очень хорошее направление в нацпроекте, о чем мы уже говорили в этом году неоднократно, «Демография». В рамках этого проекта в этом году открыли ясли-сад на Пражской на 60 мест, завершается строительство детских садов в Родине и Портянниково, в 2020 году должно завершиться строительство детского сада в Неелово на 270 мест. Мы очень рады этому, представьте, мы 570 мест открываем новых.

Любовь Кузнецова: Это прорыв или вы догоняете родившихся ребят, устраивая их?

Наталья Федорова: Здесь такая ситуация. У нас не было очереди до 3 лет, но много обращений было по детям младшего возраста.

Любовь Кузнецова: Мамы хотят работать и отдавать детей в ясли?

Наталья Федорова: Да. Для района это очень большое благо, еще раз отмечу. Но есть определенные сложности с наполнением этих детских садов. Чтобы пройти процесс лицензирования, мы должны закупить абсолютно все - вплоть до методических пособий, развивающих игр. Это был один из вопросов, с которым я обращалась в согласительную комиссию. Проблема здравоохранения. Хоть это и не основные наши полномочия, они переданы на уровень области..

Любовь Кузнецова: Но с жалобами люди идут к вам.

Наталья Федорова: С жалобами идут к нам, это наше население. Мы видим, в каком состоянии находятся ФАПы в селах, особенно в отдаленных уголках. Мы здесь должны работать в абсолютном взаимодействии.

Любовь Кузнецова: Какова потребность в ФАПах по Псковскому району?

Наталья Федорова: Потребность, которую мы заявляли хотя бы по замене на модульные ФАПы, - восемь. Те, которые у нас есть на сегодня, требуют ремонта. Я думаю, что в свете последних изменений и реорганизации, в том числе первичного звена, меры будут приняты достаточно большие. Надеемся на улучшение качества обслуживания населения. Еще одна проблема, с которой мы выходили на согласительную комиссию, - приобретение катера. Вернее, недостающие средства для его приобретения.

Любовь Кузнецова: Наша любимая межселенная территория острова Залита.

Наталья Федорова: Мы планировали закупить катер на 32 места к следующему сезону по международному проекту. Это еще одна из задач.

Любовь Кузнецова: Мы с вами в одном из эфиров говорили, что колоссальная проблема для села - это водоснабжение. Есть национальный проект по улучшению инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, может быть пробовали, прорабатывали?

Наталья Федорова: Мы работаем в этом направлении, это ПСД в первую очередь. Проходит аукцион на изготовление проектно-сметной документации на две станции очистки воды в деревнях Родина и Середка. Это масштабные работы, с ПСД мы можем войти в программу. Для нас водоснабжение - архиважная тема. Могу сказать, что в этом вопросе движение есть. В рамках международного проекта сейчас в Черехе осуществляется строительство станции очистки питьевой воды, которую мы планируем принять 27 декабря. Первые шаги есть, и нас это очень радует.

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Любовь Кузнецова: Решит проблему в Черехе или охват населения еще шире?

Наталья Федорова: В Черехе достаточно населения, и санаторий там находится. Там охват достаточно большой.

Любовь Кузнецова: Я так понимаю, это был такой наказ от жителей Черехи. Благодаря участию в международной программе приграничного сотрудничества удается решить эту проблему. Если говорить о согласительной комиссии по работе над бюджетом региональным при Собрании депутатов. Вы были одним из трех глав муниципалитетов, которые предстали перед членами комиссии и настойчиво пытались доказать, что вам необходимо. Что доказывали? Как вы относитесь к такому коллегиальному органу как согласительная комиссия? Может ли это быть шансом для муниципалитета отстоять какой-то вопрос, наказ или поправку депутатскую, и что вам удалось?

Наталья Федорова: Я впервые представляла интересы жителей района для согласительной комиссии. Могу отметить, что подход конструктивный, детальное рассмотрение вопросов. Это, действительно, не формально, а настоящий интерес к проблемам.

Любовь Кузнецова: Не штамповка?

Наталья Федорова: Да. Я уже обозначила практически все вопросы, достаточный материал был подготовлен. По результатам мы получили ряд предложений, которые будут внесены в постановление, надеюсь, что мы сможем попасть в различные программы с этими предложениями. Защищая интересы жителей района, абсолютно готов к работе. Я благодарна и депутатам, и членам администрации, которые понимают наши проблемы и стараются их решать.

Любовь Кузнецова: По итогам согласительной комиссии, как говорят представители областного Собрания, все наказы и вопросы от глав ставятся на депутатский контроль. Помимо того, что вы представляли жителей своего района, теперь и депутатский контроль областных парламентариев вам будет помогать. Надеемся, что все реализуется. Если подробнее и шире говорить о реализации нацпроектов на территории региона, как мы помним, именно строка реализации нацпроектов является одной из главных в оценке деятельности главы администрации, главы региона, то есть представителей органов исполнительной власти. Вы уже отчасти упомянули про нацпроект «Демография» и его результаты. БКАД - тоже важный нацпроект, как у вас с ним обстоят дела? Дороги — важный момент для такого по территории широкого района как Псковский?

Наталья Федорова: Протяженность наших дорог велика. В рамках БКАД, это замечательный проект, удалось выполнить ремонт нескольких дорог, протяженность которых составляет 5,38 км. Это асфальтовое покрытие...

Любовь Кузнецова: Не так много как кажется. Но брали-то самые страшные.

Наталья Федорова: Да, и востребованные. Крайне редко получаешь благодарности, но жители деревни Родина нас благодарили за эти дороги. Это как раз показатель качества. Дороги выполнены качественно и в срок.

Любовь Кузнецова: Гарантия есть?

Наталья Федорова: Есть. Надеемся, что в последующие годы мы отработаем также. На следующий год планы по БКАД есть. Кроме этого, хочу сказать, что мы особое внимание уделяем дорогам. В этом году мы достаточно крупный ремонт осуществили. По протяженности 33 дороги длинной 23 км. Часть из них - с асфальтобетонным покрытием .Это хорошие масштабы. На следующий год субсидия увеличивается, уже составлены планы. Сегодня на совещании с главами сельских поселений мы еще раз отработаем этот список. Причем с главами мы детально прорабатывали эти вопросы предварительно на встречах, получили наиболее актуальные заявки. Мы будем брать то, что востребовано людьми, то, что им нужно.

Любовь Кузнецова: Планируете ли расширить список нацпроектов по участию муниципалитета. Сейчас мы говорим о ключевых - «Демография», часто звучит «Образование», БКАД, кто-то участвует в развитии малого и среднего предпринимательства, а список нацпроектов гораздо широк. Изучаете что-то для себя, выбираете?

Наталья Федорова: Изучаем, выбираем новые направления. Ведь по тому же «Образованию» появляются новые направления. Конечно, мы будем работать по направлению ЖКХ. Эта тема очень актуальная, для нас это просто необходимо. Очень большой фонд старого и ветхого жилья, работа здесь предстоит огромная. Стремимся охватить по максимуму, насколько позволяют наши возможности по предварительной подготовке.

Любовь Кузнецова: Про ТОСы мы с вами не единожды уже говорили в этой студии. По результатам последнего заседания согласительной комиссии известна цифра - 10 млн рублей - на финансирование на следующий год. Кому-то покажется мало, кому-то много. Но ТОСы только набирают обороты. Как у них получается работать и взаимодействовать с районной администрацией, видите ли вы, что ТОСы - хороший объединяющий стержень для населения?

Наталья Федорова: В этом году мы пока что остановились на цифре 3. Они созданы недавно, но работают уже в полную меру. Конечно, есть проекты по созданию, с молодежью Неелово-2 у нас идет активное обсуждение по созданию ТОС, также еще в некоторых населенных пунктах. Могу отметить, что даже из 3 действующих ТОСов, уже 2 получили грант в этом году, и не просто получили, а реализовали его до конца года. На мой взгляд, там объединяются активные люди, инициативные, которые болеют душой за свой населенный пункт, у которых есть проекты и планы, они реально работают и помогают своей деревне. Я считаю, что это движение развивать надо, для нашей территории это самое то, это активность на местах.

Любовь Кузнецова: Наталья Анатольевна, я напомню радиослушателям, что вашей принципиальной позицией как главы района была следующая позиция: мы не создаем ТОСы для галочки, мы их создаем для работы. Вы по-прежнему настаиваете на этом?

Наталья Федорова: Абсолютно. Всегда есть люди, которым небезразлично, люди неравнодушные. Они готовы отдавать свое время, чтобы сделать хорошие дела. ТОС - возможность их объединить, возможность им показать свои действия на различных уровнях власти. Грант - это возможность реализовать проект, который поможет показать другим людям, что мы сможем что-то сделать.

Любовь Кузнецова: На уровне депутатов Государственной Думы, правительства принята комплексная программа развития сельских территорий. В следующем году в ней будет участвовать Островский район во главе с Дмитрием Быстровым. Они уже подали заявку, получили подтверждение. Как вы относитесь к самой идее комплексного подхода развития сельских территорий и планируете ли движение в этом направлении?

Наталья Федорова: Про эту программу мы не просто слышали, мы активно участвовали в защите программы развития территории Псковского района. Конечно, мы прекрасно понимаем, что там, где есть хозяйствующий субъект, там всегда жизнь будет. Потому что это и рабочие места, и инфраструктура. Как раз комплексное освоение позволяет двигаться и развивать эти направления - вода, канализации, школы, детские сады. Эта программа - огромное подспорье для развития территории. Псковский район вошел в нее, для нас сейчас предстоит активная работа по разработке проектно-сметной документации.

Любовь Кузнецова: Я так понимаю, что конкуренция в программе будет серьезной. Многие районы уже задумались о не фрагментарном развитии локаций, многое можно сделать за счет попадания в эту программу.

Наталья Федорова: Мы стараемся и сейчас использовать этот системный подход, где есть возможность. Могу привести небольшой пример, это Стремуткинская школа. В рамках нацпроекта там смонтирована замечательная площадка ГТО. Это здорово для ребят и для взрослых. Там есть тренажеры уличные, даже с QR-кодом. Можно поднести телефон и прочитать инструкцию. Все сделано на долгое время и на совесть. Директор школы подтверждает, что интерес к площадке у всех - от мала до велика. Площадка сделана в рамках федерального бюджета, но и район вложил туда деньги - сделали ограждение. Мы также проговорили, каким будет дальнейшее благоустройство. В прошлом году мы там сделали площадку под автогородок. Уже большая территория приведена в порядок и будет существовать как комплекс.

Любовь Кузнецова: Исходя из того, что вы говорите, важен психологический момент для людей - про них не забывают. Реализуется какой-то проект и люди понимают, что развитие возможно дальше. Это хороший стимул для встряхивания населения, развития ТОСов, развития местного волостного самоуправления.

Наталья Федорова: Я хотела бы отметить еще одну программу, которая реализуется с помощью населения. Это «Формирование городской среды». Для крупных населенных пунктов - это замечательное подспорье, люди сами выбирают, что необходимо сделать.

Любовь Кузнецова: Они его моделируют, не просто выбирают, они его составляют.

Наталья Федорова: Мы встречаемся достаточно широким кругом, обсуждаем, проводим сходы граждан. Когда выполняются их пожелания - это показатель работы.

Любовь Кузнецова: Не могу не спросить про планы на 2020 год. Напомню, этот год для нашей страны юбилейный, юбилей Великой победы. Будете проводить только акции или что-то более значимое тоже прозвучит?

Наталья Федорова: Мы уже обсуждали эту тему, начали готовиться заранее. Для нашего района эта тема особенная, так как он сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. На территории района сейчас проживают 24 человека, которые либо принимали участие в войне, либо были узниками. Идет масштабная подготовка, это не только акции, конечно. Хочу отметить, что активное участие принимают и молодежь, и ветераны. Мы провели уже большое число оргкомитетов, на которых собираются все, включая депутатов. Наша задача - чтобы это были не просто формальные мероприятия, чтобы качественно к ним подготовиться. Это не однодневная работы, она идет. Ремонтируются памятники, воинские захоронения, ведется активная работа с родственниками по увековечиванию памяти павших солдат. Хочу отметить работу многих глав сельских поселений. Они изыскивают любые возможности, чтобы открывать новые памятники, к примеру недавно открыли памятник в Краснопрудской волости в Добровитках. Это колоссальная работа, которая ведется на протяжении длительного времени.

Любовь Кузнецова: Вы сказали, что более полутысячи живых свидетелей страшных событий оставило нам время. Каково будет их участие? Понятно, что по состоянию здоровья, в силу возраста не все смогут принять участие в памятных мероприятиях. Необходимо, чтобы каждый из них услышал, что они важны. Пойдете ли к ним, будете поздравлять?

Наталья Федорова: Мы обязательно пойдем. Это будет не разово. Здесь мы подключаем школьников, студентов, добровольцев, молодежь, также включаются предприятия. Кому необходимо, будет оказана помощь, в том числе хозяйственная, на сегодняшнем этапе мы активно работаем с соцзащитой, понимает, кто в каких условиях проживает, и кому необходима помощь здесь и сейчас. К этой работе подключаем абсолютно всех. Хочу отметить, что люди откликаются, хотят оказать ветеранам помощь и внимание. Ведь абсолютно в каждой семье есть свои герои, это еще одна возможность отдать дань уважения и памяти.

Любовь Кузнецова: Безусловно, это так. Ну что ж, Наталья Анатольевна, завершая эту программу, предоставляю вам слово для того, чтобы вы поздравили жителей своего района. Ведь, говоря о юбилее победы, мы говорили о следующем 2020 году, и вот он скоро наступит.

Наталья Федорова: В преддверии нового года очень приятно поздравить жителей не только Псковского района, а всех жителей Псковской области с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всего самого хорошего, пусть этот год будет спокойным, мирным, пусть родные и близкие будут здоровы, это для каждого человека самое главное. Пусть этот год будет удачным, результативным, эффективным. Пусть у всех осуществляются самые заветные желания и мечты.

Любовь Кузнецова: Сегодня в программе «Гайд-парк» на «Эхе Москвы» в Пскове была глава Псковского района Наталья Федорова. С наступающим, спасибо большое, продуктивной работы. У микрофона работала Любовь Кузнецова.

Наталья Федорова: Спасибо.