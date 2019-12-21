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Общество

Синоптики прогнозируют снег в Псковской области к концу недели

23.12.2019 09:45|ПсковКомментариев: 0

В Пскове до середины наступившей недели ожидаются ливневые дожди, сообщает Гисметео. Дневные температуры до +6 градусов. Ближе к концу недели похолодает, и регион засыплет снегом.

 

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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