Общество

25 лет назад был принят первый Устав Псковской области

25 лет назад, в декабре 1994 года, депутаты областного Собрания приняли Устав Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, этот документ стал одним из первых законодательных актов, принятых региональным парламентом и послужил фундаментом для формирования нормативно-правовой базы области.

В Уставе, который, по сути, являлся региональной конституцией, был определен статус области, прописаны гарантии прав и свобод её жителей, утверждён статус областного Собрания депутатов и администрации региона, установлены основы деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления, закреплены принципы избирательного права и проведения референдумов.

«Над этим документом очень качественно поработали, поскольку на протяжении очень значительного времени в Устав не вносилось никаких изменений, - дал оценку принятому четверть века назад основному закону области спикер регионального парламента Александр Котов. – Все нормы, которые там прописаны, позволяют надлежащим образом организовать работу законодательной и исполнительной власти Псковской области. Хочу сказать спасибо тем, кто стоял у истоков разработки этого документа. Одним из авторов был Иван Михайлович Лысковец, вместе с ним работали депутаты, которые входили в состав законодательного органа первого созыва, председатель областного Собрания Юрий Анисимович Шматов – это была профессиональная команда, которая очень чётко и квалифицированно поработала над основополагающим документом области».

По словам депутата областного Собрания первого и третьего созывов Ивана Лысковца, работа над проектом Устава области началась за год до его принятия. «На время работы над этим документом мы заключили договор с Центром частного права при Президенте РФ, который возглавлял Сергей Алексеев – в своё время он руководил в СССР Комитетом конституционного надзора, прототипом Конституционного суда. Мы постарались, чтобы Устав соответствовал не только букве закона, но и духу земли псковской», - рассказал Иван Лысковец.

Устав Псковской области, принятый депутатским корпусом первого созыва, взяли за основу для разработки аналогичных законов многие регионы, он стал модельным документом для нескольких десятков субъектов Российской Федерации – не только на Северо-Западе, но и в регионах центральной России и Сибири.

Действующий Устав Псковской области, отражающий новые реалии времени, был принят в марте 2001 года. Все ключевые положения первого Устава вошли в новую редакцию закона.

Напомним, Устав Псковской области закрепляет конституционно-правовой статус Псковской области как равноправного субъекта в составе Российской Федерации, создает правовые основы для её всестороннего развития, обеспечивает права и свободы человека и гражданина, исходя из интересов жителей области создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, утверждает социальное согласие, доверие и взаимопонимание, проявляя уважение к историческим традициям Псковской земли, являющейся неотъемлемой частью исторически сложившегося Российского.