Общество

Псковская Кадастровая палата: Как выбрать добросовестного кадастрового инженера

«К оформлению недвижимости и постановке ее на государственный кадастровый учет необходимо относиться со всей серьезностью, - подчеркивает эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Анастасия Солодовникова. - В большинстве случаев эта процедура требует обращения к кадастровым инженерам».

Кадастровый инженер может вести свою деятельность и как индивидуальный предприниматель, и как сотрудник различного рода фирм. Зачастую предполагают, что он является специалистом Кадастровой палаты, но это не так, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

«Для того чтобы стать кадастровым инженером, претендент должен сдать квалификационный экзамен и получить соответствующий аттестат, - подчеркивает эксперт. - Информация обо всех кадастровых инженерах вносится в Государственный реестр кадастровых инженеров, ознакомиться с которым можно на официальном сайте Росреестра. Каждый специалист, получивший аттестат, должен иметь печать, штампы, бланки, на которых указываются его адрес и идентификационный номер квалификационного аттестата».

При выборе кадастрового инженера необходимо проверить имеющуюся о нем информацию на портале Росреестра в разделе «Реестр кадастровых инженеров» (доступен по ссылке https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki). Для этого достаточно знать только ФИО специалиста. В личной карточке следует обратить внимание на следующие моменты. В поле «Статус» должна стоять галочка — это означает, что инженер имеет действующий аттестат и право вести кадастровую деятельность. Красный крестик означает, что специалист был лишен аттестата, а значит, не может заниматься кадастровыми работами. Уточняем, за неоднократные ошибки кадастрового инженера могут временно лишить аттестата.

Кроме того, в карточке отображены данные о профессиональной активности кадастрового инженера в виде списка выполненных работ. Если кадастровый инженер не работал по специальности продолжительное время, есть повод усомниться в его компетентности. Также напоминаем, специалист должен состоять в Саморегулируемой организации (СРО).

«Для получения конкретных сведений о кадастровом инженере можно сформировать запрос в электронной форме во вкладке «новый запрос». Ответ направляется на электронную почту пользователя», - отметила Анастасия Солодовникова.

По словам эксперта Кадастровой палаты, грамотный и добросовестный кадастровый инженер не переложит свою работу и ответственность на клиента. Вы заключаете договор и платите деньги за выполненную работу. Сроки подготовки документов должны быть оговорены в договоре. Также в договоре должен быть указан результат кадастровых работ, например, внесение сведений в государственный кадастр недвижимости. В случае несоблюдения условий договора кадастровым инженером необходимо жаловаться в Роспотребнадзор. Также с жалобами на кадастрового инженера работают СРО, прокуратура и суд.