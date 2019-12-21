Общество

В Псковской области намерены ввести новые звания для работников культуры и образования

На региональном уровне в Псковской области намерены ввести новые звания для работников сферы культуры и образования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 23 декабря, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил начальник управления государственной службы и кадров администрации региона Александр Палладин.

По его словам, проектом закона предусматривается ежегодное присвоение 10 гражданам звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», 5 гражданам звания «Заслуженный работник культуры Псковской области» и 5 гражданам звания «Заслуженный деятель искусств Псковской области».

Лицам, удостоенным указанных званий, предполагается выплачивать единовременное государственное пособие в размере 25000 рублей.

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова добавила, что к следующей сессии областного заксобрания будет подготовлен проект закона, вносящий изменения в систему оплату труда. Там будет оговорена надбавка, которое полагается тем людям, которым присвоены перечисленные выше звания.

Председатель парламентского комитета, вице-спикер регионального парламента Борис Полозов поинтересовался, предусмотрены ли средства на эти выплаты. Первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова ответила, что выплаты будут осуществляться в рамках существующих программ. «При необходимости внесем поправки», - добавила она.

Парламентский комитет по бюджету большинством голосов поддержал документ, окончательное решение будет принято завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.