Общество

Маткапитал в Псковской области хотят разрешить тратить на лекарства, одежду, обувь и стройматериалы

В Псковской области намерены расширить направления использования регионального материнского капитала. В частности, эти средства можно будет использовать на приобретение ряда товаров: лекарственные препараты, одежду и обувь для детей, школьные принадлежности, строительные материалы на общую сумму не более 20 000 рублей в год с использованием социальной карты.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассмотрели сегодня, 23 декабря, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Как уточнила представитель регионального комитета по соцзащите, распоряжение средствами регионального материнского капитала может быть осуществлено в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

Владельцу сертификата на региональный материнский капитал, изъявившему желание использовать средства по указанным выше направлениям, будет выдаваться социальная карта на сумму до 20000 рублей. Срок действия социальной карты составит 1 год со дня выдачи.

Принятие соответствующих поправок в закон Псковской области «О региональном материнском капитале» повлечет увеличение расходов областного бюджета на 20 млн рублей дополнительно к уже заложенным в проекте бюджета Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов средствам в объеме почти 52 млн рублей.

В ходе обсуждения проекта закона депутаты удивились, что предлагается использовать некую социальную карту для перечисления средств маткапитала, вместо того, чтобы просто зачислить их на банковскую карту родителя. Кроме того, некоторые парламентарии увидели возможность для коррупционной составляющей, поскольку приобрести товары по указанной карте можно будет только в определенных магазинах-партнерах, якобы со скидкой.

В итоге парламентский комитет по бюджету большинством голосов поддержал документ, окончательное решение будет принято завтра, 24 декабря, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.