Общество

Что дарит, а что омрачает настроение россиян в канун Нового года

Новогоднее настроение можно ждать, а можно попробовать создать самостоятельно. Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал, какими способами путешественники создают себе то самое праздничное настроение. В опросе, который проходил в начале декабря, приняли участие 4 400 человек.

40% проголосовали за стандартные атрибуты - елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения. 7%, чтобы почувствовать приближение праздника, начинают усиленно чистить мандарины. Столько же смотрят новогодние передачи или фильмы типа «Иронии судьбы».

Интересно, что запах мандаринов больше «работает» на создание новогоднего настроения, чем брызги шампанского. А подготовка новогоднего стола радует больше, чем речь Президента и бой курантов. 20% признались, что они не любят Новый год.

Данные опроса «Что в большей степени способно подарить вам новогоднее настроение?»:

40% - елка, гирлянды, украшения в доме и на витринах;

7% - новогодние фильмы, передачи или концерты («Ирония судьбы», «Елки»);

7% - запах мандаринов;

6% - подготовка новогоднего стола;

6% - рождественские ярмарки в Европе;

6% - покупка подарков;

4% - поздравление Президента и бой курантов;

2% - брызги шампанского;

1% - фейерверки;

1% - выбор костюма на вечеринку;

20% - ничего. Я не люблю Новый год.

Заметив, что 20% не любят Новый год, мы решили выяснить, за что, и провели еще один опрос. На этот раз пессимистичный.

Что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение?

18% - толпы людей в магазинах;

16% - отчеты на работе;

16% - траты на подарки, на праздничный стол, на новогодние наряды;

15% - петарды и другие «громкие» фейерверки;

11% - вынужденный алкоголизм и переедание;

11% - пробки;

8% - слишком затянувшиеся каникулы;

5% - Встречи с родственниками или странными гостями.